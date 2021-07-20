В аварії біля Сколе загинули жінка з дитиною. Деталі смертельної ДТП

У ДТП, що сталася біля міста Сколе у Стрийському районі, загинула жінка з дитиною. Також ще троє людей перебувають важкому стані в лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, смертельна ДТП сталася близько 13.00, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Дубина Стрийського району. 24-річний водій автомобіля «Опель Астра» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто «Мазда».

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Від отриманих травм в ДТП на місці події загинула пасажирка «Мазди». Ще двоє пасажирів – хлопчик (орієнтовний вік 10 років) та дівчинка (орієнтовний вік 7 років) – з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер у медичному закладі.

Крім цього обидва водії у важкому стані також перебувають у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Фото: поліція