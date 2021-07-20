ОСТАННІ НОВИНИ

В аварії біля Сколе загинули жінка з дитиною. Деталі смертельної ДТП

Вероніка Рой

|

У ДТП, що сталася біля міста Сколе у Стрийському районі, загинула жінка з дитиною. Також ще троє людей перебувають важкому стані в лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, смертельна ДТП сталася близько 13.00, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Дубина Стрийського району. 24-річний водій автомобіля «Опель Астра» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто «Мазда».

Реклама партнерів

Від отриманих травм в ДТП на місці події загинула пасажирка «Мазди». Ще двоє пасажирів – хлопчик (орієнтовний вік 10 років) та дівчинка (орієнтовний вік 7 років) – з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер у медичному закладі.

Крім цього обидва водії у важкому стані також перебувають у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів