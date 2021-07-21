В Україні хочуть заборонити продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що забороняє продаж алкоголю та сигарет у звичайних магазинах та супермаркетах. Відповідний законопроєкт № 5805 зареєстрували 19 липня, передає Громадське.

Ідеться про продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну.

Законопроєкт пропонує дозволити їхній продаж лише у спеціалізованих магазинах, де інші товари не продаються. У разі порушення магазин хочуть штрафувати на 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це 23 790 гривень).

Причиною такої ініціативи автори законопроєкту називають шкідливий вплив алкоголю та тютюну на організм. Вони наголошують, що алкоголь — це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

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На думку авторів, алкоголь та тютюн у звичайних магазинах потрапляє на очі всім покупцям і створює рекламний ефект. Через це цю продукцію нібито купують навіть ті люди, які не мали початкового наміру це робити.

Нагадаємо, раніше львів’яни також реєстрували петицію, у якій просили заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місті. Натомість депутати Львівської міськради не підтримали цієї петиції.

Зазначимо, що у Львові заборонений продаж алкоголю вночі. Таке рішення прийняли лише після того, як у 2018 році Верховна Рада України прийняла закон, яким місцевій владі офіційно дозволили обмежувати на певний час доби торгівлю алкогольними й слабоалкогольними напоями. Автором цього закону є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

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