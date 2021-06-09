Два львівські виші увійшли до списку найкращих у світі університетів

До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли вісім українських вищих навчальних закладів. Серед них – Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка. Про це свідчать дані вісімнадцятого випуску глобального рейтингу університетів QS World University Rankings.

До рейтингу потрапили такі українські виші:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут;

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Сумський державний університет;

Національний університет Львівська політехніка;

Національний університет Києво-Могилянська академія;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

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Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) – глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником їх досягнень у галузі освіти і науки. Вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.

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