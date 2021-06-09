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Два львівські виші увійшли до списку найкращих у світі університетів

Ольга Денисяка

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До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли вісім українських вищих навчальних закладів. Серед них Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка. Про це свідчать дані вісімнадцятого випуску глобального рейтингу університетів QS World University Rankings.

До рейтингу потрапили такі українські виші:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут;
  • Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Сумський державний університет;
  • Національний університет Львівська політехніка;
  • Національний університет Києво-Могилянська академія;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

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Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) – глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником їх досягнень у галузі освіти і науки. Вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.

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