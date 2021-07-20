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В потужній ДТП біля Сколе загинула одна людина. Рух транспорту ускладнений

Вероніка Рой

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У вівторок, 20 липня, на трасі Київ-Чоп, що біля міста Сколе у Стрийському районі, сталася потужна ДТП, у якій загинула одна людей, ще четверо отримали травми. Через аварію ускладнений рух транспорт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, на трасі Київ-Чоп біля села Дубина у Стрийському районі зіткнулися автомобілі Opel Astra та Mazda 3. В результаті ДТП одна людина загинула.

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Через аварію рух транспорту на цій ділянці ускладнений.

«Внаслідок зіткнення автомобілів Opel Astra та Mazda 3 одна людина загинула, ще 4 травмовано. На місці працюють відповідні служби. Наразі – сильне ускладнення в русі. Патрульні регулюють рух», – інформують патрульні.

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Фото: патрульна поліція, Варта

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