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Смертність на Львівщині зросла на 23%

Вероніка Рой

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На Львівщині із січня по травень 2021 року зросла смертність населення. Вона перевищила рівень 2020 року на 23%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

Станом на 1 червня чисельність населення області становило 2 млн 488 тисяч осіб. Упродовж січня-травня 2021 року населення скоротилося на 9 389 осіб.

Загалом кількість померлих в області порівняно з січнем-травнем 2020 року збільшилась на 3 177 осіб або на 23,4%. На 100 випадків смертей припало 46 живонароджених дітей.

Причини смертей на Львівщині фактично не змінилися. Найчастіше мешканці області помирають від хвороб системи кровообігу – 56,5% від усієї кількості померлих, коронавірусної інфекції – 11,8% та новоутворень – 10,4%.

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Щодо народжуваності, то за п’ять місяців 2021 року в області народилось 7676 немовлят, що на 692 дитини (на 8,3%) менше, ніж аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, що з 2011 року наявне населення Львівщини зменшилося майже на 50 тисяч осіб. Основними причинами зменшення кількості населення є зниження рівня народжуваності та зростання рівня смертності.

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