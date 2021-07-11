За 10 років населення Львівщини зменшилося майже на 50 тисяч осіб

З 2011 року наявне населення Львівщини зменшилося майже на 50 тисяч осіб. Основними причинами зменшення кількості населення є зниження рівня народжуваності та зростання рівня смертності. Про це інформує Головне управління статистики Львівщини.

Так, у Львівській області на 1 січня 2021 року проживало 2497,8 тис. осіб, що становило 6% від загальної кількості населення України. Зокрема, у містах проживало 61% населення області, у сільській місцевості – 39%. Порівняно з початком 2011 року кількість населення зменшилася на 46,9 тис. осіб, або на 1,8%.

«У загальній кількості населення Львівщини переважали жінки – 53%. На 1000 жінок у 2020 році припало в середньому 900 чоловіків. Основними причинами зменшення кількості населення є зниження рівня народжуваності та зростання рівня смертності», – кажуть статисти.

У 2020 році в області народилося 21,1 тис. дітей, що на 26,3% менше порівняно з 2010 роком. Також торік померло 36,3 тис. осіб, що на 11,3% більше відносно 2010 року. Природне скорочення населення становило 15,2 тис. осіб. На 1000 осіб у 2020 році народилося 8 дітей, а померло – 14 осіб.

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За останні 10 років населення області «постаріло» в середньому на 1,5 року. Середній вік зріс із 39 років у 2010 році до 40,5 року у 2020 році. Зокрема чоловіків – з 36,5 до 38,1 року, жінок – з 41,2 до 42,6 року. Старіння населення області зумовлено зменшенням частки населення працездатного віку і збільшенням частки людей старшого віку.

Середня очікувана тривалість життя при народженні у 2020 році становила 72 роки. Окрім того, жінки живуть у середньому на 10 років довше за чоловіків (78 та 67 років відповідно).

Інфографіка: управління статистики

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