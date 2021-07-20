Що відомо про будівлю на Руській і чому там стався смертельний обвал

19 липня внаслідок обвалу стіни будинку центрі Львова загинув 17-річний хлопець. Що призвело до трагедії зараз з’ясовують у поліції. Однак, за попередньою інформацією, обвал стався внаслідок проведення ремонтних робіт. Львівський портал розповідає, що відомо про будівлю, чи є вона аварійною і чи є загроза для мешканців суміжного будинку.

Будинок 17 ст. на вул. Руській, 8 є пам’яткою архітектури національного значення. Це – житлова будівля, що складається з основного чотириповерхового будинку і прибудованого флігеля. Прибудоване приміщення мало один поверх та горище. Ремонтні роботи проводили на горищі, там і обвалилися стіна і дах.

Керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко повідомила, що флігель прибудували до муру між будинками ще в 17 ст.

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«Будинок на вулиці Руській, 8 складається з основної будівлі та офіцини, яка була прибудована ще в 17 ст. Межовий мур значно старший, про що свідчать збережені ренесансні консолі балконів. Добудована офіцина – це було складське, господарське приміщення, бо будинок мав одного власника і він собі, очевидно, вирішив добудувати таке приміщення. Ця добудова не була такою міцною, як основна будівля. Пізніше була добудована ще друга офіцина. З часом перша офіцина перетворилася на житлову квартиру і там мешкали люди», – пояснює Лілія Онищенко.

Окрім того посадовиця зазначила, що власники квартири зверталися у 2015 році в управління охорони історичного середовища ЛМР за дозволом надбудувати над офіциною два поверхи. Вони надали проєктну документацію, але вона не отримала схвальних висновків в управлінні через те, що не мала згоди всіх власників та необхідних технічних досліджень.

За словами голови Галицької райадміністрації Андрія Зозулі, у квартирі, яка була у флігелі на першому поверсі, власники не проживали вже тривалий час. Молодий хлопець, який загинув, виконував там ремонтні роботи, саме це, ймовірно, і стало причиною обвалу.

«Чи стався обвал під час робіт, буде з’ясовувати слідство, але ми бачили, що там були інструменти, перфоратор. Також сусіди говорили, що впродовж дня вони чули звуки роботи перфоратора і тому ми думаємо, що це сталось саме під час проведення робіт», – говорить чиновник.

Також він зазначає, господар будівлі за дозволом на ремонт до міськради не звертався, але оскільки прибудова є в приватній власності, власник має право робити всередині ремонт. Він додав, що особу власника встановили, але поліція поки що проводить слідчі дії, його розшукують. Також вже знайшли власниця цього флігелю і кілька співвласників цієї квартири.

За даними посадовця, будинок не визнаний аварійним, за останні три роки жодного звернення в ЛКП щодо аварійності не було. До кінця тижня будівлю обстежать і вирішать, чи є загроза для мешканців прилеглого будинку.

«До кінця тижня ми обстежимо суміжні будинки та межову стіну, але на перший погляд видно, що прибудова стоїть окремо і лише прилягає до основного будинку, тому загрози для основного будинку вона не несе. Проводяться розслідування якщо з’ясуємо, що є загроза для життя і здоров’я людей, то будемо ліквідовувати її негайно, але якщо загроз немає, то це мав би ліквідовувати власник», – пояснює чиновник.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – позбавлення волі на термін до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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