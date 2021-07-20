На трасі Київ – Чоп – ще одна аварія. Травмовано шістьох людей, рух ускладнений

У вівторок, 20 липня, на Львівщині на трасі Київ – Чоп сталась друга масштабна аварія, у якій травмувались шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

ДТП сталась у селі Нагірне, що біля Самбора. За попередніми даними, тут внаслідок автозіткнення постраждали шестеро людей. Особи травмованих та їхні діагнози поки встановлюються.

На місці працюють правоохоронці та медики. Через це проїзд трасою Київ – Чоп в обох напрямках є ускладнений. Патрульні організували реверсний рух.

Станом на 19:10 год. трьох постраждалих забрали в лікарню. Серед них – двоє дітей.

Реклама партнерів

Всі деталі ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, це вже друга масштабна аварія на трасі Київ – Чоп на Львівщині за день. Раніше біля Сколе в автотрощі загинула жінка та дитина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.