У Стрию розстріляли чоловіка. Нападник утік

У Стрию виявили тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, тіло чоловіка виявили близько опівночі на перехресті вулиць Вокзальної та 1 листопада, ще у понеділок, 5-го липня.

На місці події працювали експерти-криміналісти.

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«Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 40-річний мешканець райцентру. На тілі були виявлені вогнепальні поранення в ділянках грудей та живота», – йдеться у повідомленні.

За фактом умисного вбивства відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

За даними Zaxid.net, вбивство сталося між житловими будинками неподалік поліцейського відділку. 40-річний стриянин Іван Гарбич був застрелений невідомим фактично впритул двома пострілами у спину, ймовірно з дробовика.

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