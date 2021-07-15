У центрі Львова хочуть відремонтувати занедбаний гуртожиток освітян

Триповерховий гуртожиток Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на вул. Тиктора, 5, що в самому центрі Львова, хочуть відновити. Занедбана будівля потребує капітального ремонту як всередині, так і ззовні. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті освіти.

Гуртожиток на вул. Тиктора, 5 наразі не є аварійному стані, проте потребує відновлення, адже тут хочуть поселяти вчителів, які на підвищення кваліфікації до Львова з віддалених районів області.

«Стан будівлі за останні роки погіршився. Попри те, що гуртожиток не є в аварійному стані, парапети та ліпнина подекуди кришаться. Нам надзвичайно потрібен гуртожиток, де освітяни могли би мати гідні умови для проживання під час підвищення кваліфікації. Мусимо передбачити хоча б 50 місць для вчителів, які приїжджають із віддалених від Львова населених пунктів», – розповів директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Павло Хобзей.

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Про необхідність капремонту у триповерховому гуртожитку знають й в обласному департаменті освіти. Посадовці кажуть, що цьогоріч грошей на це знайти не вдасться, тому сподіваються знайти фінансування у 2022 році.

Як додав головний освітянин Львівщини Олег Паска, по завершенню всіх робіт у частину гуртожитку планують переселити Будинок вчителя, що на вул. Коперника.⠀

«Останніми роками ми багато говоримо про те, щоб перенести із вулиці Коперника Будинок вчителя. Якби вдалось об’єднати ці проєкти, у відремонтованому гуртожитку ми би створили простір для Будинку вчителя, а приміщення на Коперника віддали би Малій академії наук. Це би сприяло розвитку й Інтитуту, і МАН, адже фахівці цих установ працюють якісно. Ми маємо, що продемонструвати на рівні України, але треба організувати гідні умови для роботи усіх закладів», – відзначив Олег Паска.

Ремонт гуртожитку на вул. Тиктора піднімали нещодавно й на обласній комісії з питань освіти, науки та інновацій. Першочергово мають визначити, скільки потрібно коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Додамо, що триповерховий будинок на вул. Тиктора, 5 розташований в самому центрі Львова відразу біля просп. Свободи. До пам’яток архітектури не належить.

За Польщі тут діяв єврейський педагогічний інститут-школа імені Абрагама Кона та бібліотека єврейської громади. У радянські часи в будівлі облаштували гуртожиток Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

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