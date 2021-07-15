ОСТАННІ НОВИНИ

Сулейман та Есмеральда: рідкісні та незвичні імена, якими називають дітей в Україні

Вероніка Рой

|

Міністерство юстиції України оприлюднило перелік найпопулярніших та найрідкісніші імена, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2021 році. Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

Так, за перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

  • для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;
  • для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Та, разом з тим, дехто з молодих батьків таки вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для свого малюка. Серед трендових рідкісних імен першого півріччя 2021 року у Мін’юсті називають:

Реклама партнерів
  • для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
  • для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про ТОП-15 найпопулярніших імен з початку 2021 року, якими називали дітей на Львівщини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів