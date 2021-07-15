Сулейман та Есмеральда: рідкісні та незвичні імена, якими називають дітей в Україні

Міністерство юстиції України оприлюднило перелік найпопулярніших та найрідкісніші імена, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2021 році. Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

Так, за перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

для дівчаток : Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;

: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна; для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Та, разом з тим, дехто з молодих батьків таки вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для свого малюка. Серед трендових рідкісних імен першого півріччя 2021 року у Мін’юсті називають:

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для хлопчиків : Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав. для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про ТОП-15 найпопулярніших імен з початку 2021 року, якими називали дітей на Львівщини.