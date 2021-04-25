ТОП-15 найпопулярніших дитячих імен на Львівщині у 2021 році

Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило ТОП-15 найпопулярніших імен з початку 2021 року, якими називали дітей на Львівщини. Так, серед лідерів — Матвій та Анна, передає Львівський портал.

Найпопулярнішими іменами серед хлопців у Львівській області були: Матвій, Максим, Данило, Давид, Артем, Тимофій, Владислав, Марко, Олександр, Дем’ян, Денис, Дмитро, Андрій, Святослав, Роман.

Серед дівчаток у лідерах були імена: Анна, Софія, Анастасія, Вікторія, Яна, Марія, Мілана, Вероніка, Соломія, Емілія, Дарина, Меланія, Єва, Злата, Марта.

Додамо, згідно із даними обласного управління статистики, у січні-лютому 2021 року на Львівщині народилось 2951 немовля, що на 717 дітей (на 19,5%) менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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