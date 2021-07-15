Сонячні опіки: коли звертатись до лікаря, а коли слід викликати «швидку»

Порятунком у літню спеку стає відпочинок на воді. Однак нехтування правилами сонцезахисту та бажанням отримати ідеальну засмагу можуть призвести до опіків та суттєвого погіршення самопочуття. Львівський портал розповідає, як захиститись від сонця на пляжі і просто під час прогулянки, а також коли слід негайно викликати швидку допомогу.

Шкіра – орган, що найбільше піддається впливу сонця та УФ-випромінювання (ультрафіолетового випромінювання). Вплив УФ-променів може сприяти появі як сонячних опків, так і еритем, меланоми.

Людина, яка отримала сонячний опік, відчуває біль, її шкіра червона та гаряча на дотик. Також серед симптомів є набряк, невеликі пухирі, наповнені рідиною, що можуть луснути, головний біль, лихоманка, нудота та втома (при сильних опіках), а очі можуть боліти та сльозитись.

Пам’ятайте: зазнаки опіку може будь-яка частина вашого тіла, навіть мочки вух, губи та шкіра голови. Зазвичай такі пошкодження з’являються протягом кількох годин після впливу УФ-променів.

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Протягом кількох днів тіло може почати відновлюватися самостійно, відшаровуючи пошкоджений верхній шар шкіри. Деякий час після цього шкіра у місці опіку може мати незвичний колір та малюнок. Натомість сильний опік може загоюватися від кількох днів і довше.

Обов’язково звертайтеся до лікаря, якщо:

черезсонячний опік утворюються пухирі, що покривають велику частину всього тіла;

пухирі виникають на обличчі, руках або статевих органах;

виникає сильний набряк у місці опіку;

є ознаки інфекції: біль, гній або червоні смуги біля відкритих пухирів

у вас немає покращень упродовж кількох днів.

«Швидку» викликати слід при лихоманці, втраті свідомості і зневодненні.

Аби вберегти себе від сонячних опіків, використовуйте сонцезахисні засоби, закривайте тіло легким одягом, аби унеможливити потрапляння променів на шкіру, обов’язково вдягайте головний убір.

Також медики рекомендують:

Не перебувайте на сонці, коли воно світить найсильніше, тобто з 11:00 до 16:00. Шукайте тінь, де це можливо, якщо не маєте змоги бути у прохолодному приміщенні в цей час. Прикривайте відкриті ділянки тіла. Одяг має приховати ноги, руки та інші частини тіла, що можуть обгоріти. Подумайте про використання спеціально розробленої одежі для захисту від сонця. Перевірте на етикетці фактор захисту від ультрафіолету (UPF), що вказує на скільки тканина блокує сонячне світло. Чим вищий UPF, тим краще. Часто використовуйте сонцезахисний крем із не менш як 30+ SPF. Наносьте його на відкриті ділянки тіла за 15-30 хвилин до виходу на вулицю. В жодному випадку не використовуйте сонцезахисні засоби, термін придатності яких закінчився. Захищайте дітей від сонця. Якщо ви на вулиці, подбайте аби малюк знаходився у тіні. Не давайте дітям потрапляти під прямі сонячні промені, особливо у спекотні години. До 6 місяців взагалі не рекомендовано наносити сонцезахисний крем, тому для захисту малюків слід використовувати одяг або тінь. Одягайте сонцезахисні окуляри (із захистом від UVA і UVB променів) та капелюх із широкими полями, щоби прикрити обличчя, вуха та шию. Деякі лікарські засоби (певні антибіотики, ретиноїди тощо) можуть спричиняти підвищену чутливість до сонця. Проконсультуйтеся із лікарем щодо таких побічних ефектів.

Підготовлено за матеріалами Центру громадського здоров’я

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