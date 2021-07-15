На Львівщині хочуть запустити проєкт із психіатричної допомоги підліткам

Щоб допомогти підліткам покращити психіатричне здоров’я та соціалізуватися, у Львівській області хочуть запустити проєкт «Gegen Strom». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

«Gegen Strom» покликаний допомогти підліткам, у яких проблеми з психічним здоров’ям, що піддаються терапії, та мають шанс на повноцінну чи часткову соціалізацію.

До слова, заснували таку площадку німецькі психотерапевти Дітмар Бьотчер та Туран Караман. З 2003-го по 2014-ий рр. спеціалісти працювали у Криму, але після анексії півострова Російською Федерацією, перебралися до Польщі.

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«Розроблена терапія полягає в тому, що дитину витягнути із звиклого середовища, відсторонити від шкідливого для неї спілкування і працювати з нею індивідуально. З однією дитиною працює два педагоги або психологи, які вивчають саме її поведінку та шукають шляхи вирішення проблем. Завдання такої методики – створити дитині середовище, в якому вона зможе зрозуміти, до чого в неї є схильності. Бувають психологічні вади, які неможливо усунути, проте їх можна вивчити і скерувати дитину таким чином, щоб вона змогла якнайкраще для себе соціалізуватися», – зазначив консул України в Гданську Лев Захарчишин.

До кінця липня сторони мали б укласти меморандум про співпрацю.

«Бюджетні процеси розпочинаються у жовтні, тож до цього часу можна обговорити можливість запланувати певні кошти для участі у проєкті кількох дітей з України», – розповів про підсумки зустрічі Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА.

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