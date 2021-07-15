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Біля Стрия на трасі Київ-Чоп через негоду ускладнений рух транспорту

Вероніка Рой

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У четвер, 15 липня, на трасі Київ-Чоп у селі Коростів, що біля Стрия, трапився селевий потік на дорожнє полотно. Через це ускладнений рух транспорту. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Селевий потік (потік брудної води з каміння, яка сходить з гір при сильних дощах, –  ред.) на дорожнє полотно стався близько 18:50 год.

Через це рух транспорту на трасі Київ-Чоп ускладнений. На місці працюють рятувальники.

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Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, що 15 липня ввечері та вранці 16 липня синоптики прогнозують значні дощі та грози.В річках області очікується підйом рівня води.

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