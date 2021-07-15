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Рятувальники попереджають про підняття рівня води у річках Львівщини

Вероніка Рой

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У річках Львівщини 15-16 липня очікується підйом рівня води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, на Львівщині ввечері 15 липня та впродовж доби 16 липня на річках басейнів Сяну, Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,2 м.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць. Крім цього в горах iснує загроза утворення окремих селів.

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