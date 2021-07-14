Три корпуси шкірдиспансеру у Львові залишили у власності облради

Львівська міська рада програла суд щодо колишніх корпусів шкірно-венерологічного диспансеру у Львові. Право власності на них Північний апеляційний господарський суд залишив за Львівською облрадою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної ради.

Міська влада Львова продовжує судитися з областю за спірну медичну нерухомість у Львові. Зараз йдеться про будівлі колишнього обласного шкірно-венерологічного диспансеру №2 на вул. Замарстинівській, 81 та 83 (загальною площею понад 955 м кв) а також на вул. Кордуби, 4-А.

Торік у червні мерія Львова звернулася до Господарського суду м. Києва, аби скасувати право власності Львівської облради на згадані об’єкти. Заяву міської ради суд задоволив повністю, проте облрада подала апеляцію.

Власне у вівторок, 13 липня, Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Львівської обласної ради і скасував рішення попередньої інстанції.

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Таким чином корпуси та додаткові приміщення колишнього шкірно-венерологічного диспансеру №2 залишаться у власності області.

Зазначимо, що ще у 2017 році Львівська облрада розпочала реорганізацію шкірно-венерологічної служби. Відділення диспансеру №2, який включає в себе корпуси на вул. Замарстинівській, 81 та 83, гаражі і будівлі на вул. Кордуби, 4-А, приєднали до Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

Вивільнені приміщення дотепер пустують, а пацієнти приходять або в корпус на вул. Коновальця, 5, або їдуть у Сокільники.

Нагадаємо, Львівська міська рада тривалий час судилася з обласною радою й щодо будівель дитячого ревмокардіологічного санаторію на вул. Коновальця та ще низки медичних об’єктів. Нещодавно Верховний Суд поставив крапку у цій справі і залишив всю нерухомість у власності області.

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