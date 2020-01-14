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Суд визнав незаконним рішення ЛОР про право власності на 7 міських приміщень, де розміщені медичні заклади, — ЛМР

Вероніка Рой

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Сьогодні Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним рішення Львівської обласної ради про право власності на 7 міських приміщень, де розміщені медичні заклади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в юридичному департаменті ЛМР, з комунальної власності громади Львова у спільну власність територіальних громад Львівської області, без відома та згоди Львівської міської ради, загалом вибуло 18 об’єктів нерухомого майна, в яких розташовувались заклади охорони здоров’я.

Відтак, як йдеться у повідомленні міськради Львова,  ще у 2017 році мерія міста звернулась до Господарського суду міста Києва про визнання незаконним та скасування рішення Львівської обласної ради, зокрема, на 7 об’єктів. Тоді рішенням Господарського суду м. Києва від 26.07.2018, Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2019 року, позов ЛМР задоволено у повному обсязі. Проте Львівською обласною радою було подано касаційну скаргу на ці рішення.

«Сьогодні відбулося засідання Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у цій справі. Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги Львівської обласної ради і залишив в силі рішення першої та апеляційної інстанцій», — повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

Мова йде про такі 7 об’єкти, в яких розташовані медичні заклади:

  • відділення фтизіопульмонології в будинку № 24 на вул. Лемківській;
  • пульмонологічне та фтизіопедіатричне відділення в будинку № 14 на вул. Устияновича;
  • будівлі в будинку № 274 на вул. Замарстинівській;
  • лікувальний корпус, адмінкорпус в будинку № 233 на вул. Личаківській;
  • другий лікувальний корпус, в будинку № 81 на вул. Замарстинівській у м. Львові;
  • лікувальний корпус «А-2» в будинку № 4а на вул. Кордуби;
  • головний лікувальний корпус в будинку № 83 на вул. Замарстинівській у м. Львові.

Також сьогодні у касаційному суді триває спір між ЛМР і ЛОР щодо 11 об’єктів:

  • Львівський міський психоневрологічний диспансер за адресою: вул. Коциловського, 15а, вул. О. Басараб, 2, вул. Коциловського, 30/32;
  • Комунальний будинок № 1 м. Львова для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: м. Львів, вул. Комаринця, 2а;
  • Комунальний будинок № 2 для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 117; м. Львів, вул. Житомирська, 8а; м. Львів, вул. Гіпсова, 40;
  • Комунальний дитячий туберкульозний санаторій за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 80;
  • Комунальний дитячий ревмокардіологічний санаторій за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 116; м. Львів, вул. Коновальця, 114.

 

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