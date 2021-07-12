«Країна з мене робить наркомана»: нардеп Юрченко розповів свою версію ДТП у Львові

Народний депутат Олександр Юрченко уперше прокоментував аварію у Львові, після якої його запідозрили у вживанні наркотиків. Нардеп запевняє, що результати тесту на наркотики підробили на замовлення другого учасника аварії. Також додав, що ніколи в житті не вживав наркотики, повідомляє ТСН.

Юрченко запевняє, що наркотиків не вживав, а «наркомана з нього робить країна». Він продемонстрував два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не 8 липня, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.

Однак нарколог пояснив журналістам, що здавати такий тест через три доби після вживання психотропних наркотиків нема сенсу.

«Якщо пройде три доби після вживання, чого завгодно з психотропних наркотиків, нема сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже», – пояснює лікар.

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Окрім того, Юрченко заявив, що водій пошкодженого авто погрожував йому та навіть вдарив дівчину, яка з ним була. Відеодокази пообіцяв надати пізніше, додавши, що потерпіла написала заяву до поліції.

Своєю чергою другий учасник ДТП, бізнесмен Всеволодод Боровець всі звинувачення заперечує. Він теж хоче писати заяву до поліції. Каже, що дівчину не бив й звинувачує у побитті самого нардепа.

Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича народний депутат Олександр Юрченко, керуючи автомобілем «Мустанг», зіткнувся з «Фольксваген» та напав на його водія.

Згодом в мережі оприлюднили протокол щодо ДТП з нардепом Олександром Юрченком та висновок лабораторії – підтвердження стану наркотичного сп’яніння.

Що відомо про Олександра Юрченка?

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання. Прийшов до Верховної Ради із партією «Слуга народу». Торік у вересні його виключили із фракції «Слуга народу» у ВРУ.

Влітку 2020 року НАБУ почало розслідування щодо організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання повноважень народних депутатів. В результаті спецоперації було викрито на хабарі неофіційного помічника Олександра Юрченка — Івана Фіщенка.

Фото: УП

Пізніше НАБУ оприлюднило відео прихованої зйомки між народним депутатом Юрченком, посередником Фіщенком та детективом. Крім грошей, на відео було зафіксовано вимогу Юрченка отримати 3 % від акцій майбутнього заводу, який, відповідно до легенди правоохоронців, мали б побудувати в Україні.

Спершу генпрокурорка Ірина Венедіктова публічно відмовила в оголошенні підозри депутату, проте через декілька днів підписала клопотання про арешт Юрченка, а також нардепу повідомили про підозру.

Юрченка таки взяли під арешт з правом застави розміром 3,1 млн грн. Через 4 дні застава була внесена, депутат вийшов з СІЗО під зобов’язання носити електронний браслет. У листопаді минулого року з Юрченка було знято електронний браслет і продовжено арешт на 60 діб.

У справі досі триває досудове слідство.

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