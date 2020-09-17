Генпрокурорка підписала підозру нардепу Юрченку

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату Олександру Юрченку – це сталося наступного дня після того, як їй у цій справі було «недостатньо обставин». Депутата вважають причетним до злочинної схеми з хабарем. Про вона написала на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Вона зазначила, що Офіс генпрокурора спільно з прокурорами Спеціальної антикорупційної прокуратури «провели декілька годин» над вивченням матеріалів цієї справи. Після цього вона підписала повідомлення про підозру.

Вендіктова додала, що генеральний прокурор «не працює секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП». За її словами, генпрокурор має право вивчати матеріали справи, а «не довідки чи окремі частини НСРД».

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«Я не стану обмежувати конституційні права громадян зі спеціальним статусом або без такого, не вивчивши матеріали справи. Це моя принципова умова і я не збираюсь від неї відмовлятись», – зазначила вона.

Венедіктова також наголосила, що «випадковий злив» матеріалів кримінальних проваджень у ЗМІ – це протизаконно. Перед цим з’явилася інформація від Сергія Лещенка у Telegram та співрозмовників «Української правди» у НАБУ, що підозру вона вже підписала.

Як пише hromadske, працівники Національного антикорупційного бюро України декілька днів тому спіймали на великому хабарі помічника депутата Юрченка. Самого парламентаря вважають причетним до злочинної схеми – правоохоронці хочуть оголосити йому підозру.

У НАБУ кажуть, що депутат попросив надати йому 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому – 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів-членів комітету.

Детективи зібрали докази й повідомили депутату про підозру за ст. 368 та ст. 369 Кримінального кодексу. Таку підозру може підписати виключно генеральна прокурорка, це надасть змогу притягнути особу до відповідальності. Однак генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовлялася її підписати, мовляв, підстав недостатньо.

Зазначимо, що Олександр Юрченко раніше очолював Київську міську організацію партії «УКРОП» у 211-му окрузі столиці (Голосіївський район Києва). До парламенту Юрченко потрапив, перейшовши до партії «Слуга Народу». Його, як і ще з десяток депутатів, вважають людьми Ігоря Коломойського у Верховній Раді через попередній політичний та бізнесовий зв’язок з олігархом.

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