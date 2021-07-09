Медики підтвердили, що нардеп був під наркотиками під час ДТП у Львові

В мережі оприлюднили протокол щодо ДТП з нардепом Олександром Юрченком та висновок лабораторії – підтвердження стану наркотичного сп’яніння. Протоколи на сторінці у Facebook опублікував народний депутат Гео Лерос, передає Львівський портал.

8 липня на площі Міцкевича народний депутат Олександр Юрченко, керуючи автомобілем «Мустанг», зіткнувся з «Фольксваген» та напав на його водія. Нардеп Гео Лерос стверджував, що Юрченко був під дією наркотиків та опублікував фото результату експрестесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка.

Однак відразу не було відомо, чи відповідає дійсності інформація про позитивний тест на наркотичне сп’яніння.

Згодом він оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.

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Що відомо про Олександра Юрченка?

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання. Прийшов до Верховної Ради із партією «Слуга народу». Торік у вересні його виключили із фракції «Слуга народу» у ВРУ.

Влітку 2020 року НАБУ почало розслідування щодо організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання повноважень народних депутатів. В результаті спецоперації було викрито на хабарі неофіційного помічника Олександра Юрченка — Івана Фіщенка.

Фото: УП

Пізніше НАБУ оприлюднило відео прихованої зйомки між народним депутатом Юрченком, посередником Фіщенком та детективом. Крім грошей, на відео було зафіксовано вимогу Юрченка отримати 3 % від акцій майбутнього заводу, який, відповідно до легенди правоохоронців, мали б побудувати в Україні.

Спершу генпрокурорка Ірина Венедіктова публічно відмовила в оголошенні підозри депутату, проте через декілька днів підписала клопотання про арешт Юрченка, а також нардепу повідомили про підозру.

Юрченка таки взяли під арешт з правом застави розміром 3,1 млн грн. Через 4 дні застава була внесена, депутат вийшов з СІЗО під зобов’язання носити електронний браслет. У листопаді минулого року з Юрченка було знято електронний браслет і продовжено арешт на 60 діб.

У справі досі триває досудове слідство.

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