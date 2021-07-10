Під час фестивалю у Шевченківською гаю збиратимуть кошти на лікування однорічної львів’янки з СМА

У неділю, 4 липня, дитячі клуби Львова організовують у Шевченківському гаю Фестиваль народних ремесел. Під час заходу збиратимуть кошти на лікування однорічної Вікторії Полюги, яка страждає від спінальної атрофії м’язів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Розпочнеться Фестиваль народних ремесел о 13:00 год. і триватиме до 17:00 год. Для львів’ян та гостей міста підготували низку майстер-класів, серед яких як автентичні народні промисли, так і сучасні види мистецтва, стилізовані під народний стиль, святковий концерт від Дитячих клубів Львова, козацькі забави та народні ігри.

Захід є благодійним: під час нього збиратимуть кошти на лікування однорічної львів’янки Вікторії Полюги, у якої виявили спінальну м’язову атрофію. Від цієї недуги поступово слабнуть усі м’язи, через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

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Тому у Львові продовжують збір коштів на лікування однорічної Вікторії Полюги, в якої діагностували спінальну м’язову атрофію. На сьогодні на ліки для маленької львів’янки зібрали 9 млн грн, але потрібно ще 56 млн грн. Тож усіх небайдужих просять долучитися до збору грошей на ліки, які врятують життя Вікторії.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Приватбанк

5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)

Приватбанк

5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато)

Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/60a44551

Litecoin

Itc1qq3q6rjmwn6yddwff3u3d646cnvnduhm8s42c0y

Ethereum

Ox6Fd8E219Fb259106e3639F3B74dc5C1D047dbF5b

Bitcoin

bc1qfsu92g05lks4v48tfrl4jlkfv8772ll2lvfqzu

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