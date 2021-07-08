На лікування однорічної львів’янки із СМА потрібно зібрати ще 56 млн грн. Як долучитися?

У Львові продовжують збір коштів на лікування однорічної Вікторії Полюги, в якої діагностували спінальну м’язову атрофію. На сьогодні на ліки для маленької львів’янки зібрали 9 млн грн, але потрібно ще 56 млн грн. Тож усіх небайдужих просять долучитися до збору грошей на ліки, які врятують життя Вікторії. Про це під час сесії Львівської міськради у четвер, 8 липня, повідомила волонтерка Ольга Клінова.

Зазначимо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

Як зазначає Ольга Клінова, врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартість якої становить 65 млн грн. Станом на сьогодні завдяки небайдужим вдалося зібрати 9 млн грн. Тож львів’ян просять долучитися до збору ще 56 млн грн. Для сім’ї дівчинки ця сума не підйомна.

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«Сьогодні я тут, щоб подякувати усім, хто вже долучився, щоб зібрати 9 мільйонів. Але треба ще 56. Давайте залучати людей. Давайте підсилювати кампанію грошима і зв’язками. Цього літа ми маємо скласти тест на людяність. Нехай звучить пафосно. Нехай звучить як завгодно. Але якщо кожен з вас залучить по мільйону гривень до 1 вересня, то ще за трохи Вікторія зайде до цієї зали своїми ногами. Я хочу, щоб ви почули від цієї львівської родини дякую – за те, що встигли. За те, що влітку 2021-го ми стали найкращими львів’янами в історії міста», – додала Ольга Клінова.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Приватбанк

5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)

Приватбанк

5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато)

Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/60a44551

Litecoin

Itc1qq3q6rjmwn6yddwff3u3d646cnvnduhm8s42c0y

Ethereum

Ox6Fd8E219Fb259106e3639F3B74dc5C1D047dbF5b

Bitcoin

bc1qfsu92g05lks4v48tfrl4jlkfv8772ll2lvfqzu

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