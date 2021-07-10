Львів’яни скаржаться на покинуті авто на вулицях міста

Львів’яни скаржаться на покинуті та занедбані автомобілі, що досі перебувають на вулицях міста. Мешканців обурює, що вони займають місця для паркування, а також час від часу у них знаходять притулок безхатченки або наркомани.

Сихівчанин Павло розповідає, що на Хоткевича у Львові вже декілька років стоять покинуті автівки, які досі не прибрали з вулиці. Хоча міськрада неодноразово звітує про евакуацію покинутих машин.

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«Щороку ЛМР звітує про вивезення покинутих автівок на штрафмайданчики, але по вул. Хоткевича це не відбувається. Від березня я подаю скарги на Гарячу лінію міста, але отримую відповіді, що не визначено власника та не має можливості евакувати. Проблема полягає і тому, що у цих автівках час від часу знаходять притулок безхатченки або наркомани», – розповів Львівському порталу чоловік.

У міськраді дійсно заявляли про те, що Львів «почистять» від покинутих автівок. Протягом травня евакуацією таких машин працювали служби міста.

У міськраді заявляли, що вони співпрацювали з поліцією, щоб віднайти власників автомобілів. Там пояснювали, якщо власник відмовляється самостійно забрати транспортний засіб, залучають управління безпеки міста, і евакуатор забирає авто на штрафмайданчик.

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