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До кінця травня у Львові зникнуть усі покинуті автомобілі

Юлія Осим

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До кінця травня у Львові планують прибрати усі покинути автомобілі. Станом на кінець квітня у місті залишається 28 автівок. Про це повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, передає пресслужба мерії.

Над прибиранням старих машин з прибудинкових територій активно працюють служби міста. Також мерія співпрацює з поліцією, щоб віднайти власників автомобілів. Якщо власник відмовляється самостійно забрати транспортний засіб, залучають управління безпеки міста, і евакуатор забирає авто на штрафмайданчик.

«Відзначу, що у нас було 54 покинутих авто. Ми зробили відповідні запити в поліцію і 20 автомобілів власники забрали самі, за що їм подяка. Евакуйовано силами управління безпеки міста із залученням евакуаторів 6 автомобілів. На кінець квітня у нас залишилося 28 автомобілів. Цю роботу ми продовжуємо. Працюємо із встановленими власниками авто і працюють евакуатори там, де власників не встановлено. Плануємо до кінця травня цю роботу завершити», – розповіла Ірина Маруняк, передає пресслужба мерії.

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