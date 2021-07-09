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SkyUp скасував шість рейсів зі Львова

Ольга Денисяка

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За останній місяць авіакомпанія SkyUp Airlines повністю припинила обслуговувати понад 20 міжнародних маршрутів. З них 6 зі Львова. Про це повідомляє Lowcostavia.

SkyUp Airlines повністю скасувала міжнародні регулярні рейси в Сербію та Великобританію, а також частину напрямків в Грецію, Іспанію, Італію, Грузію та Болгарію.

Найбільшого скорочення зазнали рейси в Італію та Іспанію. З десяти італійських та семи напрямків в Іспанію залишилося лише по три у кожну країну.

«Авіакомпанія скасовує не лише рейси у країни куди заборонено в’їзд з туристичною метою (Італія), а й у країни, куди українці можуть подорожувати з тестом (Греція, Грузія)», – йдеться в повідомленні.

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Зі Львова скасували такі рейси:

  • Львів – Іракліон (Греція)
  • Львів – Родос (Греція)
  • Львів – Тбілісі (Грузія)
  • Львів – Бургас (Болгарія)
  • Львів – Барселона (Іспанія)
  • Львів – Неаполь (Італія)

Як повідомляв Львівський портал, у тарвні Державіаслужба анулювала права лоукостера SkyUp на здійснення польотів зі Львова до п’яти міст Європи.

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