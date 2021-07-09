Львівська міськрада заборонила забудовувати житлом територію ЛАЗу

Виконавчий комітет Львівської міської ради заборонив забудовувати житлом територію збанкрутілого автобусного заводу на вул. Стрийській, 45. Натомість тут може бути виробництво, об’єкти з науковими й освітніми функціями. Відповідне рішення прийняли 9 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

У мерії офіційно визначились, що хочуть бачити на місці збанкрутілого ЛАЗу, частину боргу якого нещодавно продав державний «Укрексімбанк».

Напередодні аукціону міський голова Андрій Садовий пообіцяв, що не допустить будівництва житла на території колишнього заводу. Тепер виконавчий комітет прийняв рішення, яким встановлює обмеження на забудову ЛАЗу.

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Згідно з рішеням на території колишнього автобусного заводу на вул. Стрийській, 45 заборонено будувати житло і змінювати функціональне призначення земельних ділянок.

Натомість тут дозволили розміщення об’єктів виробничого та громадського призначення з науковими та освітніми функціями.

«Встановити обов’язкове функціональне наповнення території: забудовою, зорієнтованою на розвиток Львова як міста високотехнологічного інноваційного виробництва, наукоємних складових промисловості, поєднання освітньої та виробничої сфер, зокрема розвитку машинобудування; громадською забудовою з широким спектром ділових, культурних, освітніх та обслуговуючих видів використання; рекреаційними зонами для доповнення зеленого каркасу міста», – йдеться у документі.

Як писав Льіввський портал, частину боргів збанкрутілого ЛАЗу на відкритих торгах 5 липня викупила фірма львівського бізнесмена Максима Чухена.

Вона сплатить «Укрексімбанку» 170 млн грн дебіторської заборгованості, а натомість отримає у власність виробничих 13 будівель, розташованих на території колишнього заводу, в тому числі й пам’ятку архітектури – комплекс будівель монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної площею 4300 м кв, де у 2019 році сталася пожежа.

Загалом на території ЛАЗу розташовані понад 30 виробничих та допоміжних будівель, на решту претендують інші кредитори заводу.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) — колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Загальна територія заводу перевищує 56 га.

20 років тому Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед «Євро-2012» завод постачав автобуси для українських міст, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні періоди воно називалося «ЛАЗ», «Пасавтотранс», «Завод комунального транспорту», холдингова компанія ЛАЗ, «Львівський автобусний завод», «Львівський автомобільний завод», «Львівські автобусні заводи». Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені. Власника Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у знищенні підприємства.

Більшість юридичних осіб, які після приватизації володіли заводом та його майном, нині є банкрутами.

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Фото: Варіанти, Explorer