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Львівська гімнастка Христина Погранична позмагається на Гран-прі Ізраїлю

Ольга Денисяка

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Наступного тижня у Тель-Авіві відбудеться Гран-прі Ізраїлю з художньої гімнастики. Україну на міжнародному турнірі представлятиме національна збірна команда у групових вправах та художні гімнастки, що змагатимуться за перемогу в індивідуальному заліку. Серед них – 18-річна львів‘янка Христина Погранична. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді і спорту Львівської ОДА.

У п‘ятницю, 16 липня, спортсменки змагатимуться у багатоборстві, а фінали з обручами, м‘ячами, булавами та стрічками відбудуться наступного дня . Серед суперниць українок – гімнастики з Іспанії, США, Аргентини та багатьох інших країн.

Нагадаємо, Христина Погранична у складі національної збірної представлятиме Україну на Олімпійських Іграх в Токіо. Змагання в Ізраїлі – останній масштабний старт перед Олімпіадою.

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Як повідомляв Львівський портал, семеро спортсменів зі Львівщини візьмуть участь в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо.

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