У «Краковці» затримали контрабанду старовинних цінностей на пів мільйона гривень

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» митники вилучили понад 4,5 тисячі старовинних купюр, медалей, монет, прикрас та годинників, які 36-річний водій мікроавтобуса намагався провезти з Польщі в Україну. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської митниці.

Українець прямував смугою спрощеного митного контролю, однак працівники митниці запропонували йому пред’явити три господарські сумки, які були в авто.

«У них виявлено коробки, де містилися цінні речі, деякі з них були датовані 19-20 ст. та вироблені з дорогоцінних металів. Зі слів водія, перевезти через кордон цей товар за винагороду йому запропонував невідомий чоловік», – йдеться в повідомленні.

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Усі предмети вилучили та скерували на експертизу для визначення їх вартості та цінності. Згідно з висновками спеціалістів, дві колекції належать до культурних та історичних цінностей, а саме: понад 1 340 предметів нумізматики загальною вартістю майже 229 тис. грн та колекція з 2 413 предметів боністики загальною вартістю більше 261 тис. гривень.

«Історичні та культурні цінності вилучено. Предмети, які не мають достатньої кількості ознак, щоб вважатися культурною чи історичною цінністю, та сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, а сумарна вага не перевищує 50 кг, повернули громадянину», – пояснюють митники.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця