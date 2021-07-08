ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олімпійських Іграх в Токіо. Україну на найголовнішій спортивній події світу представлять всього 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість українських спортсменів за всю історію виступів нашої країни на олімпіаді.

За бортом змагань опинилося багато спортсменів-чемпіонів і рекордсменів, на яких Україна покладала медальні надії.

Юлія Ткач (вільна боротьба)

На жаль, не зможе вибороти омріяної олімпійської нагороди одна із найкращих борчинь України, представниця Львівщини Юлія Ткач. На рахунку Юлії 17 нагород на найпрестижніших стартах. Серед них три чемпіонства Європи у 2011, 2012 та 2020 роках, а також титул чемпіонки світу 2014 року.

Юлія Ткач готувалася виступати на Олімпіаді в Токіо у ваговій категорії до 62 кг. Завадив львівській спортсменці кваліфікуватися на найпрестижніші змагання чотириріччя коронавірус. Натомість своїм шансом скористалася 22-річна Ірина Коляденко, яка на Європейському ліцензійному турнірі в Будапешті завоювала путівку на Олімпіаду в Токіо, а після цього ще й здобула перший титул чемпіонки Європи 2021 року.

Олександр Петрів (кульова стрільба)

Представник Львівщини, олімпійський чемпіон Пекіну Олександр Петрів також не потрапив у фінальний список українських спортсменів, що виступатимуть на Олімпіаді у Токіо.

Справжня спортивна слава прийшла до Олександра Петріва у 2008 році на Олімпіаді в Пекіні, коли йому не було рівних у швидкострільному пістолеті з 25 метрів.

Відомо, що кілька років по тому Олександр Петрів майже не виступав, але знову набрав блискучу форму. У 2014 році він став віцечемпіоном світу та чемпіоном світу у команді. У 2018 році здобув бронзу командного заліку чемпіонату світу. У 2019 році Петрів завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2020, однак через пандемію коронавірусу і перенесення змагань її було втрачено.

У червні 2021 року Петрів став чемпіоном Європи у швидкострільному пістолеті з 25 метрів у міксті, але все одно не потрапить на Олімпіаду. Честь України на цій дистанції представлятиме ще один відомий львів’янин – Павло Користильов. У його доробку – перемога на юнацькій олімпіаді у 2014 році, а також два чемпіонства європи та титул чемпіона світу у 2018 році.

Дмитро Чумак (важка атлетика)

За бортом Олімпіади у Токіо опинився й один із лідерів важкої атлетики України Дмитро Чумак. Дворазовий призер чемпіонатів світу та триразовий чемпіон Європи – у 2017, 2019 та 2021 роках – відібрався на Олімпійські Ігри у вагові категорії до 109 кг. Але на початку червня Міжнародна федерація важкої атлетики повідомила про відсторонення Чумака.

Чумака звинуватили у спробі вживання допінгу, а також у тому, що він у позазмагальний період відмовився надавати допінг-пробу та намагався підкупити допінг-офіцерів.

Сам важкоатлет всі звинувачення відкидає: «Найкорумпованіша організація в світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо».

Олег Верняєв (спортивна гімнастика)

Поза фінальною заявкою складу збірної України – олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Нагород Верняєва годі злічити, але найбільші з них – перемога на брусах та віцечемпіонство у абсолютній першості на Олімпіаді у Ріо-де-Женейро 2016 року.

Також у його доробку по три «золота» Універсіади, Європейських ігор та шість титулів Чемпіона Європи.

5 січня 2021 року Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відсторонила Олега Верняєва від участі у всіх змаганнях. За що саме відсторонений українець, невідомо. Ані FIG, ані наша федерація гімнастики не коментує відсторонення титулованого гімнаста.

Сам Верняєв, залікувавши численні травми, активно готувався до змагань і ніде не коментував своє відсторонення. На жаль, Олімпіада в Токіо відбудеться без його участі.

Андрій Говоров (плавання)

Світовий рекордсмен із плавання Андрій Говоров також не потрапив на Олімпіаду. Говоров неодноразово ставав призером чемпіонатів світу та Європи на дистанціях 50 метрів вільним стилем та батерфляєм.

У його доробку – п’ять тріумфів на Чемпіонаті Європи , а також світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, який було встановлено 1 липня 2018 року.

Відомо, що Андрій Говоров активно готувався до Олімпіади, але не зумів кваліфікуватися. Замість нього Україну представить юний Владислав Бухов, який у 2019 році став чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Богдан Бондаренко (стрибки у висоту)

Не буде на змаганнях у Токіо й зіркового легкоатлета Богдана Бондаренка. Володар національного рекорду 2,42 метри, за свою кар’єру здобув чимало перемог на найпрестижніших турнірах, проте не зумів кваліфікуватися на Олімпіаду.

У доробку Бондаренка – титули чемпіона Європи 2014 року, чемпіона світу 2013 року, чемпіона Європейських ігор 2019 року та призера Олімпіади в Ріо 2016 року.

Відомо, що Богдан Бондаренко активно тренувався та встиг набрати необхідної форми після серії травм. У 2021 році Бондаренко повернувся у сектор для стрибків після майже півторарічної перерви, але не зміг підкорити олімпійський норматив 2,33 метри.

Замість Бондаренка у Токіо виступатиме Андрій Проценко. Сподіваємося, що наш стрибун, який через травму спини пропускав останній чемпіонат Європи, зуміє вийти на пік форми.

Тарас Міщук (веслування)

Тарас Міщук – титулований львівський веслувальник-каноїст, чемпіон Європи 2015 року та бронзовий призер чемпіонату світу 2015 року у парі з Дмитром Янчуком.

Справжня спортивна слава до Міщука прийшла після Олімпійських ігор 2016 року в Ріо, де він зумів здобути бронзову нагороду у парі із Янчуком.

Останні великі досягнення спортсмена датовані 2018 роком. На жаль, цьогорічна готовність завадила Тарасу Міщуку відібратися на Олімпійські ігри.

Окрім того на Олімпійські ігри знову не потрапила жодна українська команда з ігрових видів спорту.

За бортом олімпіади також команда шаблісток. Щоправда, їхню честь в індивідуальних змаганнях захищатиме титулована Ольга Харлан, на рахунку якої – чотири нагороди олімпійських ігор, вісім титулів чемпіонки Європи та ще шість титулів чемпіонки світу.

Через пандемію коронавірусу Олімпійські Ігри у Токіо проходитимуть без вболівальників. Відтак ми вболіватимемо біля екранів за наших спортсменів у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, плаванні, синхронному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні і фехтуванні. А також у легкій атлетиці, де очікується найчисельніше представництво наших атлетів.

Варто додати, що у затверджений склад збірної потрапили семеро титулованих львів’ян.

Як відомо, Олімпійські ігри ХХХІІ в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Змагання мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.