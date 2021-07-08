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Очільнику Нацполіції Львівщини присвоївли генеральське звання

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу очільнику головного управління поліції Львівщини Олександру Шляховському. Відповідний указ від 8 липня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Львівський портал.

Генерал поліції третього рангу – найнижче спеціальне звання вищого складу Національної поліції України.

Зазначимо, що 38-річний Олександр Шляховський очолив головне управління Нацполіції Львівщини у лютому цього року. До призначення Олександр Шляховський займав таку ж посаду на Закарпатті.

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