Нацбанк змінить вигляд монет номіналом 1 і 2 гривні

Національний банк України працює над зміною дизайну монет номіналом в одну і дві гривні, оскільки деяким людям їх складно розрізнити на вигляд. Монети чи купюри нового номіналу НБУ поки вводити не планує. Про це на брифінгу в середу, 7 липня, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає Громадське.

«Ми почули нарікання українців на якість обігових монет 1 і 2 гривні насамперед. І наразі ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, передусім людям із вадами зору, людям похилого віку», – сказав він.

Шабан додав, що оптимізувати банкнотно-монетний ряд НБУ не планує: «Ми виходимо з економічної доцільності і зручності українців для розрахунків. Коли з’являється зоопарк купюр, із цим треба щось робити, бо не пам’ятаєш, яка справжня, яка не справжня».

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Востаннє про зміни в обігу монет і купюр НБУ оголошував восени 2020-го. Торік з 1 жовтня з обігу вийшли монети номіналом у 25 копійок, банкноти зразка до 2003 року, а також паперові банкноти 1 і 2 грн та монети 1 гривні зразка 1996 року.

Раніше, в жовтні 2019 року, з обігу вилучили монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Водночас Нацбанк увів нові монети номіналом 1, 2 та 5 грн, а також банкноту номіналом 1000 грн.

У Нацбанку пояснювали: створення дрібних монет дорожче за їхній номінал, тож відмова від них зменшить витрати банків. Також зміни мають спростити розрахунки та підвищити якість готівки в обігу.

Загалом до весни 2023 року в обігу мають залишитися 6 номіналів монет: 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень, а також 6 номіналів банкнот: 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень.

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Фото: УНІАН