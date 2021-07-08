Через перекриття перехрестя на вулиці Бандери громадський транспорт курсуватиме зі змінами

З суботи, 10 липня, в межах реконструкції вулиці Степана Бандери розпочнуть роботи із заміни всіх комунікацій на перехрестях з вул. Антоновича і вул. Героїв УПА. На час ремонтних робіт ці перехрестя перекриють для руху, відтак громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, тролейбусні маршрути № 22, 23А, 27, 29, 30 об’єднаються у єдиний тролейбусний маршрут № 22, який курсуватиме із «Автовокзалу» (вул. Стрийська) до університету ім. І. Франка. На маршруті працюватиме 20 одиниць рухомого складу із середнім інтервалом руху 7 хв.

У зв’язку із призупиненням роботи тролейбусних маршрутів № 23А, 27, 29, 30, працюватиме новий тимчасовий автобусний маршрут, який сполучатиме аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького та вул. Захисників України (ц. Св. Анни). Цей маршрут курсуватиме вулицями: аеропорт «Львів» вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України. У зворотному напрямку до аеропорту «Львів»: вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – Любінська – аеропорт «Львів».

Міський автобусний маршрут № 2А не курсуватиме на період проведення робіт.

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Автобусний маршрут № 41 сполученням вул. Сихівська – «Галицьке Перехрестя», у напрямку «Галицького Перехрестя» курсуватиме: вул. Ген. Чупринки – вул. С. Бандери – вул. М. Коперника – вул. Дорошенка – пр. Свободи – пл. Різні – надалі по маршруту). У зворотному напрямку руху до вул. Сихівської маршрут курсуватиме без змін.

Автобусний маршрут № 43 сполученням вул. Суботівська – вул. Раковського, у напрямку вул. Суботівської курсуватиме вулицями: вул. Зелена – вул. І. Франка –вул. Кн. Романа – пл. Галицька – пл. Міцкевича – пр. Свободи – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – надалі по маршруту). У зворотному напрямку руху до вул. Раковського маршрут курсуватиме без змін.

Автобусний маршрут № 33 сполученням університет ім. І. Франка – вул. Виговського (ринок «Південний) у напрямку університету курсуватиме вулицями: вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – пл. Кропивницького –вул. Шептицьких – пл. Св. Юра – надалі по маршруту. У зворотному напрямку руху до ринку «Південний» маршрут курсуватиме: пл. Св. Юра – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Любінська – надалі по маршруту.

Автобусний маршрут № 7 сполученням вул. Скрипника – вул. Грінченка у напрямку руху до вул. Грінченка курсуватиме: вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – пл. Різні – надалі по маршруту. У зворотному напрямку руху вул. Скрипника: вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – надалі по маршруту.

Автобусний маршрут № 38 сполученням університет ім. І. Франка – «Центр Легеневого Здоров’я» вул. Зелена у напрямку руху до університету ім. І. Франка курсуватиме вулицями: вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – пл. Кропивницького – вул. Шептицьких – пл. Св. Юра – надалі по маршруту. У зворотному напрямку руху до вул. Зеленої маршрут курсуватиме: пл. Св. Юра – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – надалі по маршруту.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Повністю завершити ремонт вулиці Бандери планують до кінця цього року.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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