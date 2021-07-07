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У Трускавці «Хонда» збила пішохода

Наталя Дуляба

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У Трускавці 56-річна жінка постраждала внаслідок наїзду автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 6 липня, на вул. Стебницькій у Трускавці. Тут 35-річна місцева мешканка за кермом автомобіля «Хонда» збила жінку-пішохода.

Постраждалою виявилась 56-річна жителька Дрогобицького району. Її із травмами негайно забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, яке чекає на винуватицю ДТП, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

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Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, за пів року 2021-го на Львівщині у ДТП загинули 93 людини, ще більше тисячі травмувалися. Також в автопригодах на території області постраждали 132 дитини, троє із них не вижили.

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