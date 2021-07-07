У Львові засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку

Сім років за ґратами проведе 33-річний чоловік, який в жовтні минулого року вбив свою співмешканку в квартирі у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що в ніч на 29 жовтня під час конфлікту він жорстоко побив 32-жінку та спричинив тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці події.

Чоловіка обвинувачували в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України). Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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