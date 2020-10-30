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В квартирі на вулиці Патона знайшли вбитою 32-річну львів’янку

Вероніка Рой

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29 жовтня в квартирі будинку на вулиці Патона у Львові виявили тіло вбитої жінки. У вбивстві львів’янки причетний мешканець Яворівщини, який під час конфлікту побив жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські отримали повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Патона у Львові виявлене тіло жінки без ознак життя. Загиблою виявилася 32-річна мешканка Львова, на тілі якої були виявлені численні сліди побоїв.

Поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 34-річний мешканець Яворівського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. В ніч на 29 жовтня під час конфлікту він жорстоко побив жінку та спричинив тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці події.

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30 жовтня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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