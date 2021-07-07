У Червонограді втопився чоловік

В Червонограді у місцевій водоймі виявили 56-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок на воді стався у вівторок, 6 липня, у Червонограді. Тут орієнтовно о 19:40 год. у водоймі втопився 56-річний місцевий житель.

Тіло з води витягнули небайдужі мешканці. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, з початку цьогорічного купального сезону на Львівщині потонули вже більше двох десятків людей, в тому числі четверо дітей. Мешканців закликають бути обережними на воді і дотримуватись правил безпеки.

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Додамо, що купатися офіційно дозволено лише у 13 водоймах на Львівщині. Із повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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