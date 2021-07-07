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Яку зарплату пропонують роботодавці Львівщини в липні

Ольга Денисяка

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Станом на початок липня на Львівщині налічується чотири тисячі вільних робочих місць з середнім розміром зарплати 8 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласного центру зайнятості.

Так, 1 липня у базі вільних робочих місць налічувалося 4537 пропозицій працевлаштування, а середній розмір зарплати, зазначений у вакансіях, становив 8238 грн.

У середньому на одне робоче місце претендували 5 безробітних. Загалом за сприяння служби зайнятості роботу в області шукали 21484 безробітних.

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Львівський портал повідомляв, що загалом за весь 2020 рік рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.

Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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