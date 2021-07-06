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У Львові пропонують штрафувати за підгодовування голубів

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять контролювати популяцію голубів на території всієї громади, а тих, хто підгодовуває цих птахів, штрафувати. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

Автор Денис Дроздов стурбований збільшенням популяції голубів у Львові. Він вважає, що ці птахи становлять небезпеку для львів’ян та гостей міста, тому просить мерію взяти під свій контроль їхню підгодівлю.

«Жодної користі для екосистеми міста ці птахи не несуть, натомість негативно впливають на біологічне різноманіття, їхній послід руйнує історичні будівлі та псує благоустрій, а також створюється небезпека поширення орнітозу та інших захворювань. Причина – наявність у голубів місць для гніздування на горищах будинків та безконтрольне підгодовування їх окремими громадянами залишками їжі, що сприяє і розмноженню гризунів, й антисанітарії в цілому», – йдеться у тексті петиції.

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Відтак Львівську міськраду закликають внести зміни до Правил благоустрою, передбачивши штрафи за підгодовування голубів, а також зобов’язати ЛКП та ОСББ закривати отвори на горищах, аби птахи не вили гнізда у будинках.

Зазначимо, для того, аби міськрада Львова розглянула цю петицію, необхідно зібрати 500 голосів. Збір підписів триває до середини серпня. Підтримати петицію можна за цим посиланням.

Додамо, що за даними орнітологів, станом на 2019 рік у Львові було 18 тисяч гніздових пар голубів. За останні 10 років цих птахів у місті побільшало у 2,5 рази. Тому
львів’ян закликали не підгодовувати їх.

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