У червні на Львівщині склали 1400 постанов на пішоходів

Впродовж місяця проведення операції «Пішохід» патрульні Львівщини винесли 1446 постанов на піших учасників дорожнього руху, з них 29 – на нетверезих пішоходів-порушників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Також зазначається, що в червні в області сталось 52 ДТП за участю пішоходів. З них 47 – із постраждалими, в яких травмувалося 42 особи та 6 людей загинуло.

У поліції нагадали, що з 17 березня штрафи за порушення ПДР пішоходами зросли і тепер становлять 255 гривень, а скоєні в нетверезому стані – 680 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, початку 2021 року на Львівщині зменшилася кількість ДТП за участю пішоходів. Так, за чотири місяці області трапилося 176 аварій за участю пішоходів.

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