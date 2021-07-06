На Пластовій скинули і підпалили сміття, – мерія Львова

У вівторок, 6 липня, у Львові на вул. Пластовій знову горіло стихійне сміттєзвалище. У мерії кажуть, що підпал міг бути умисним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Займання самовільно скинутого сміття сталось на вул. Пластовій поблизу території «Львівводоканалу». У мерії підозрюють, що підпал був умисним, тож звернулися в поліцію.

«Сьогодні на вул. Пластовій, ближче до території «Львівводоканалу», зі сторони мулових полів, виявили самовільний підпал незаконно скинутого сміття. Пожежники припускають, що підпал був зумисним. Ми звернулися в правоохоронні органи для реагування – виявлення порушників і притягнення до відповідальності», – розповів в.о. директора департаменту поводження з відходами Льіввської міськради Зіновій Гладун.

Реклама партнерів

Зазначимо, що сміття на вул. Пластовій горить не вперше. 30 червня тут вже горіло стихійне звалище, яке, як кажуть активісти, ліквідувати не можуть вже більше року. Тоді на місці працювали рятувальники і загасили полум’я майже через дві години.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР