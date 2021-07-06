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На Пластовій скинули і підпалили сміття, – мерія Львова

Наталя Дуляба

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У вівторок, 6 липня, у Львові на вул. Пластовій знову горіло стихійне сміттєзвалище. У мерії кажуть, що підпал міг бути умисним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Займання самовільно скинутого сміття сталось на вул. Пластовій поблизу території «Львівводоканалу». У мерії підозрюють, що підпал був умисним, тож звернулися в поліцію.

«Сьогодні на вул. Пластовій, ближче до території «Львівводоканалу», зі сторони мулових полів, виявили самовільний підпал незаконно скинутого сміття. Пожежники припускають, що підпал був зумисним. Ми звернулися в правоохоронні органи для реагування – виявлення порушників і притягнення до відповідальності», – розповів в.о. директора департаменту поводження з відходами Льіввської міськради Зіновій Гладун.

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Зазначимо, що сміття на вул. Пластовій горить не вперше. 30 червня тут вже горіло стихійне звалище, яке, як кажуть активісти, ліквідувати не можуть вже більше року. Тоді на місці працювали рятувальники і загасили полум’я майже через дві години.

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Фото: ЛМР

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