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У Львові на Пластовій горіло сміттєзвалище

Ольга Денисяка

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Зранку 30 червня на вулиці Пластовій у Львові загорілось сміття. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, близько 10:50 год. до надзвичайників надійшло повідомлення про займання. О 12:30 вогнеборці ліквідували пожежу.

За інформацією рятувальників, загорілось сміття на площі 40 кв м.

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Водночас, як повідомив Олексій Мінтій у Facebook-спільноті Ініціативна група «Екологія та демократія», загорілось несанкціоноване сміттєзвалище, яке не ліквідовують вже більше року.

«Вулиця Пластова у Львові, горить несанкціоноване сміттєзвалище, яке не ліквідовується вже більше року… Екоінспекція та поліція в наявності», – написав Олексій Мінтій.

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Фото: Facebook/Олексій Мінтій 

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