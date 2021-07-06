Адвокати Порошенка подали в суд на Зеленського та Bihus.Info

Адвокати п’ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка подали позов до президента Зеленського. Юристи вимогають визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі так звані «записи Бігуса» у первісному вигляді. Про це повідомила «Європейська солідарність».

Один із адвокатів Порошенка Ігор Головань заявив, що відео журналістів Bihus.Info щодо телефонних розмов кума Путіна Віктора Медведчука є «керованою із президентського офісу акцією спрямованою проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка».

«Бігус має опублікувати всі «плівки»! Феєричне інтерв’ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео BIHUS info з так званими «плівками Медведчука». Не залишило інтерв’ю сумнівів і стосовно того, що керована з президентського офісу і виконана BIHUS info акція спрямована не проти Медведчука та його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка», – пише Головань у Facebook.

Захист Порошенка переконаний, що тривалість записів значно перевищує 36 годин, як про це раніше заявляв журналіст Денис Бігус. Адвокат вважає, що всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені.

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«Тому ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до Президента Зеленського і Громадської організації «Том 14» з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді», – заявив Головань.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info оприлюднили телефонні розмови з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. На записах зафіксовані переговори, що велися з 2014 по 2018 рік, у них обговорюються п’ятий президент Петро Порошенко, представники «ДНР» і «ЛНР», політичне оточення президента РФ Володимира Путіна.

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