У Львові тролейбус влаштував ДТП. Не курсує електротранспорт

У Львові на вулиці Листопадового чину, 7 водій тролейбуса №22 здійснив зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем «Мерседес», повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зіткнення незначне, але оформлення ДТП суттєво ускладнило проїзд вулицею.

В результаті зіткнення зупинився рух усіх тролейбусів, які рухаються із кінцевої зупинки від Університету Франка.

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Наразі у заторі вишикувалося вже сім тролейбусів.

раніше Львівський портал повідомляв, що вантажівка заблокувала рух транспорту на під’їзді до центру Львова.

Фото: Львівський портал

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