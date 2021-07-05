ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові тролейбус влаштував ДТП. Не курсує електротранспорт

Андрій Котенський

|

У Львові на вулиці Листопадового чину, 7 водій тролейбуса №22 здійснив зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем «Мерседес», повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зіткнення незначне, але оформлення ДТП суттєво ускладнило проїзд вулицею.

В результаті зіткнення зупинився рух усіх тролейбусів, які рухаються із кінцевої зупинки від Університету Франка.

Реклама партнерів

Наразі у заторі вишикувалося вже сім тролейбусів.

раніше Львівський портал повідомляв, що вантажівка заблокувала рух транспорту на під’їзді до центру Львова.

Фото: Львівський портал

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів