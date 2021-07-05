Вантажівка заблокувала рух транспорту на під’їзді до центру Львова

У Львові на розі вулиць Технічної та Каменярів вантажівка MAN заблокувала рух транспорту. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
Через вантажівку, яка не може виконати повороту не курсують тролейбуси.
«Фура перекрила рух, тролейбуси зупинилися. Також Закорковані всі дотичні вулиці», – повідомив він.
Фото: Ігор Зінкевич
Станом на 14.00 дорогу розблоковано. Рух електротранспорту відновлено.
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Андрій Котенський