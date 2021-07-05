Нардепи просять повернути Бандері і Шухевичу звання Героя України

Група народних депутатів зареєструвала постанову, що рекомендує президенту України повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу. Про це йдеться у відповідному проєкті постанови «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії» (№ 5721), який зареєстрували в парламенті, повідомляє Львівський портал.

Ініціаторами постанови 5721 є більше 70 нардепів із різних фракцій і позафракційні.

Проєктом Постанови пропонується Президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

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Також зазначається, що 14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів УПА, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України.

«Проєкт Постанови також містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 80-річчя створення Української Повстанської Армії», – йдеться в пояснювальній записці.

Метою проєкту є відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.

Нагадаємо, в 2007 році на той час президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв звання Герой України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу. У 2010 році Ющенко посмертно присвоїв звання Герой України провіднику ОУН Степану Бандері.

Через кілька місяців, коли президентом став Віктор Янукович, Донецький окружний адмінсуд скасував ці укази, пояснивши, що звання Герой України можна присвоювати лише громадянам України, а Бандера і Шухевич ними не були.

Додамо, що у лютому цього року Львівська обласна рада закликала Президента України та Верховну Раду повернути звання Героя України Степанові Бандері.

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