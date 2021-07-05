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На Львівщині вкотре оголосили штормове попередження

Ольга Денисяка

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На понеділок, 5 липня, у Львові та області синоптики оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Впродовж 5 липня на Львівщині прогнозують грози та шквали вітру.

Також вночі та вранці обіцяють туман видимістю 200-500 м.

Вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +26°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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