На Львівщині прогнозують туман та грози

В понеділок, 5 липня, у Львові та області знову прогнозують короткочасні дощі та грози. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме 10-15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +26°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Ніч на Львівщині мине без істотних опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Також вночі та вранці обіцяють туман видимістю 200-500 м.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів