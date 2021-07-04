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На Львівщині прогнозують туман та грози

Наталя Дуляба

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В понеділок, 5 липня, у Львові та області знову прогнозують короткочасні дощі та грози. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме 10-15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +26°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Ніч на Львівщині мине без істотних опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Також вночі та вранці обіцяють туман видимістю 200-500 м.

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