У МОЗ розповіли, як впоратись зі стресом після поразки збірної на Євро-2020

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес. А зважаючи на поразку збірної України на Євро-2020, МОЗ розповіло, як пережити її із найменшою шкодою для здоров’я. Про це повідомляє Львівський портал.

Під час перегляду футбольного матчу у вболівальників збільшується виділення кортизолу – гормону стресу. Аби знизити його рівень, людина хоче чимось зайнятись, відтак зазвичай починає більше їсти снеків та пити напоїв.

Водночас дослідження показали, що від результату гри залежить те, скільки шкідливої їжі під час матчу з’їдає вболівальник. Так, якщо команда програє, людина може їсти на 16% насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли команда виграє, то цифра споживання насичених жирів навпаки зменшується на 9%.

«Хоча кортизол – важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади», – кажуть у Міністерстві охорони здоров’я.

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Після двох таймів неабиякого стресу організму потрібно відновитися. Тож МОЗ рекомендує «переключитися» на те заняття, яке приносить задоволення.

Так, можна піти на прогулянку із собакою, зустрітися із друзями, подивитись фільм чи серіал, прибрати у квартирі, приготувати корисну вечерю чи позайматися спортом.

Нагадаємо, напередодні збірна України із рахунком 0:4 поступилась збірній Англії у чвертьфіналі Євро-2020 і таким чином завершила свою участь у турнірі.

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