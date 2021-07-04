Україна поступилась Англії і завершила участь у Євро-2020

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України із рахунком 0:4 поступилась збірній Англії і таким чином завершила турнір. Про це повідомляє Львівський портал.

Вже на 4 хвилині поєдинку рахунок відкрив Гаррі Кейн, забивши м’яч у ворота української команди. До кінця тайму підопічним Андрія Шевченка, незважаючи на кілька шансів, так і не вдалося зрівняти рахунок.

Другий м’яч у воротах збірної України опинився на початку другого тайму – на 47 хвилині Георгій Бущан пропускає м’яч від Гаррі Магуайра під час стандарту.

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Втім незабаром Гаррі Кейн знову реалізував момент і на 50 хвилині забив третій гол у ворота збірної України – рахунок став 3:0 на користь англійців.

На 63 хвилині Джордан Хендерсон забив головою четвертий гол.

Із рахунком 0:4 збірна України, яка вперше в історії пройшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, завершує свою участь у Євро-2020, поступившись Англії.

Додамо, що півфінал Євро-2020 відбудеться вже 7 липня у Лондоні. Збірна Англії зійдеться у поєдинку з Данією.

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