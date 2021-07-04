ОСТАННІ НОВИНИ

Україна поступилась Англії і завершила участь у Євро-2020

Наталя Дуляба

|

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України із рахунком 0:4 поступилась збірній Англії і таким чином завершила турнір. Про це повідомляє Львівський портал.

Вже на 4 хвилині поєдинку рахунок відкрив Гаррі Кейн, забивши м’яч у ворота української команди. До кінця тайму підопічним Андрія Шевченка, незважаючи на кілька шансів, так і не вдалося зрівняти рахунок.

Другий м’яч у воротах збірної України опинився на початку другого тайму – на 47 хвилині Георгій Бущан пропускає м’яч від Гаррі Магуайра під час стандарту.

Реклама партнерів

Втім незабаром Гаррі Кейн знову реалізував момент і на 50 хвилині забив третій гол у ворота збірної України – рахунок став 3:0 на користь англійців.

На 63 хвилині Джордан Хендерсон забив  головою четвертий гол.

Із рахунком 0:4 збірна України, яка вперше в історії пройшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, завершує свою участь у Євро-2020, поступившись Англії.

Додамо, що півфінал Євро-2020 відбудеться вже 7 липня у Лондоні. Збірна Англії зійдеться у поєдинку з Данією.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів